Pamiątki. Co przywieźć z podróży do Estonii?

Jaką pamiątkę przywieźć z Estonii? Jakim estońskim specjałem zaskoczyć po powrocie tęskniących znajomych? Oto zestawienie najbardziej estońskich pamiątek!

W Estonii, tak jak w każdym innym zakątku świata, w sklepach z pamiątkami półki uginają się pod magnesami, kulami, breloczkami i podobnymi bibelotami. Jednak najcenniejsze pamiątki i prezenty są specyficzne dla kraju czy regionu, który poznajemy. Co zatem przywieźć z podróży do Estonii?

Tradycyjne wyroby wełniane

Estonia, podobnie jak większa część Europy Północnej, być może za sprawą długich i chłodnych zim, specjalizuje się w wyrobach wełnianych. Na tallińskim Starym Mieście, przy rynku w Tartu czy przy ul. Rüütli w Parnawie bez problemu znajdziemy sklepy lub – w czasie jarmarków czy festiwali – stragany oferujące pełną gamę ciepłych wyrobów: rękawiczki, szaliki, czapki, szaliko-czapki, swetry, skarpety.

Rękodzieło

Równie popularne co wyroby wełniane jest rękodzieło. To szeroka kategoria, bo obejmuje ceramikę, wyroby drewniane, metalowe, szklane, tekstylne oraz biżuterię i ozdoby do ubrań. Do tej listy należy dodać także tradycyjną odzież – lnianą lub z innych materiałów zdobioną tradycyjnymi wzorami, np. chusty, koszule.

Rękodzieło jest bardzo popularne – na tallińskim Starym Mieście jest kilkadziesiąt sklepów, galerii i pracowni oferujących tego rodzaju wyroby. Popularnym miejscem dla miłośników rękodzieła jest Meistrite Hoov („Podwórko Mistrzów”) w Tallinnie – w bramie kamienicy znajduje się kilka pracowni położonych jedna obok drugiej. Co ciekawe, w tym miejscu można nie tylko zobaczyć i zakupić rękodzieło, ale także wziąć udział w warsztatach.

Współczesne wzornictwo

Coraz większą popularność zdobywa także estońskie wzornictwo współczesne. Od 2010 roku działa założony przez Estońską Unię Projektantów („Eesti Disainerite Liit”) Estoński Dom Wzornictwa („Eesti Disaini Maja”). Dom wspiera krajowych twórców prezentując i sprzedając ich dzieła. Sklep i showroom Estońskiego Domu Wzornictwa znajduje się w centrum handlowym Solaris w Tallinnie. Sklep oferuje odzież i dodatki do odzieży, meble, akcesoria kuchenne i domowe oraz inne przedmioty. Sklepy z nowoczesnym estońskim wzornictwem znajdują się także w tzw. kreatywnych miastach, a więc w Telliskivi w Tallinnie i w Aparaaditehas w Tartu.

Muzyka i instrumenty

Estonia słynie z muzyki – kto nie słyszał o twórczości Arvo Pärta? Kompozytor do perfekcji opanował wykorzystanie ciszy, spokoju i mistycyzmu w swojej twórczości. Świetnym pomysłem na pamiątkę z Estonii jest muzyka – nagrania tak Arvo Pärta, jak też mniej znanych na świecie, ale doskonałych estońskich muzyków –Vaiko Eplika, zespołu Trad.Attack!, NOËP czy Tommyego Casha oraz wielu, wielu innych. Także w Estonii swoją drugą młodość przeżywają płyty winylowe.

Osoby ze słuchem muzycznym i z talentem do nauki gry na instrumentach powinny zwrócić uwagę także na estońskie tradycyjne instrumenty. O ile kannel to instrument „większego kalibru”, to drumla lub ceramiczny gwizdek będą pamiątkami (lub prezentami) ciekawymi, niedrogimi i łatwymi w transporcie.

Vana Tallinn

Vana Tallinn to znany estoński likier, w smaku bardzo słodki, trochę ziołowy, trochę przypominający rum i cieszący się ogromną popularnością tak wśród Estończyków, jak i obcokrajowców. Vana Tallinn dostępny jest w różnych wersjach – 40, 45 i 50-procentowej, ale także w wersji kremowej z obniżoną zawartością alkoholu. Sezonowo dostępne są również inne wersje, jak chociażby zimowa.

Wina owocowe

Chociaż Estonia leży już poza strefą uprawy winorośli, to także tutaj produkuje się wina, z tym zastrzeżeniem, że owocowe. Estoński „region winny” to Põltsamaa – historia miejscowej wytwórni sięga 1920 roku. Produkuje się tutaj wina z czarnych i czerwonych porzeczek, wiśni, jagód i jabłek. W winach owocowych zawartość alkoholu to ok. 14%, są to wina słodkie. Działają także inni, mniejsi producenci, dzięki czemu w sklepach alkoholami lub pamiątkami znajdziemy takie unikaty, jak na przykład wino rabarbarowe.

Do estońskich zimowych tradycji należy picie ciepłego wina, toteż jednym z rodzajów miejscowego wina jest glögg.

Piwo

Podobnie jak w innych krajach europejskich, także w Estonii kilka lat temu powstało wiele mikrobrowarów i dziesiątki nowych piwnych smaków. Do najciekawszych marek piw należą te produkowane przez Browar Põhjala.

Słodycze Kalev

Najbardziej cenionym estońskim producentem słodyczy jest Kalev. Wśród wyrobów tego producenta są czekolady, ciastka, cukierki i marcepan. Produkty „Kalev” sprzedawane są w sklepach spożywczych, w salonach producenta i w sklepach z pamiątkami.

Marcepan

Według lokalnej legendy receptura marcepanu miała zostać opracowana w średniowiecznym Tallinnie. Na Starym Mieście, kilka kroków z rynku, znajduje się Muzeum Marcepanu. W muzeum można zakupić marcepan w różnych formach, ale można wziąć udział w warsztatach zdobienia białego przysmaku. Po pokolorowaniu swojego dzieła – obrazu lub figurki – można swoje dzieło skonsumować lub pozostawić nienaruszone (trzeba pamiętać, że po kilku tygodniach marcepan będzie tak twardy, że lepiej go nie próbować gryźć). Marcepan można także kupić w sklepach spożywczych w postaci cukierków lub batoników.

Produkty spożywcze

Nie tylko słodkie, ale także wytrawne przysmaki mogą być doskonałym prezentem z Estonii. Dobry wybór to estoński chleb – ciemny, niemal czarny chleb żytni – lub żytnie płaskie bułeczki. Znanym we Wschodniej Europie przysmakiem z krajów bałtyckich są szprotki (w małych puszkach). Czarny chleb ze szprotkami to przepis na popularne w Estonii kanapki. Ciekawostką jest kiełbasa z łosia, która dostępna jest we wszystkich większych sklepach spożywczych. Typowo estońskim przysmakiem śniadaniowym jest kama – mąka z jęczmienia, żyta, owsu i grochu, która stanowi pożywny przysmak podawany z kefirem, jogurtem, zsiadłym mlekiem z dodatkiem jogurtu lub owoców.

Dla dzieci

Dzieci na pewno ucieszą się z przysmaków Kalev. Doskonałym przysmakiem są batoniki twarogowe, np. Tere, dostępne są w każdym sklepie spożywczym. Wyroby wełniane dostępne są także w wersjach dla dzieci – skarpetki, czapki, rajstopki i inne. Estońskie dzieci uwielbiają Lottę – suczkę-bohaterkę filmów dla dzieci. Dostępne są filmy i książki z Lottą w rolach głównych oraz akcesoria i smakołyki z jej podobieństwem.