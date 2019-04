Jak dojechać do Estonii?

Podróżując do Estonii możemy skorzystać z bezpośrednich połączeń lotniczych i autokarowych. Planując podróż z przystankami na Litwie i Łotwie, możemy skorzystać z różnych przewoźników lotniczych, autokarowych i z pociągu. Ile potrwa i ile będzie kosztowała podróż samolotem, autokarem, pociągiem lub samochodem?

Połączenia lotnicze do Estonii

Lot to najszybszy i najwygodniejszy sposób podróży do Estonii. Obecnie PLL Lot oferują cztery pary połączeń dziennie pomiędzy Warszawa i Tallinnem. Z Warszawy (Okęcie) samoloty wylatują o 11:25, 14:40, 21:00, 22:45, z Tallinna o 6:10, 8:55, 14:45, 18:00. Przelot między Warszawa i Tallinem trwa ok. 1,5 godziny. Linia obsługiwana jest przez mniejsze samoloty Embraer.

Ceny lotów w jedną stronę zaczynają się od 220 zł (w klasie ekonomicznej bez bagażu rejestrowanego), a więc minimalny koszt podróży w obie strony to 440 zł. PLL Lot regularnie oferuje bilety promocyjne (np. „Szalona środa”), dzięki czemu koszt podróży można obniżyć o kilkadziesiąt złotych. Lot w jedną stronę w klasie biznes to wydatek od ok. 850 zł, a więc w obie strony to 1700 zł.

Do Estonii można dolecieć z Polski także z przesiadkami. Z wszystkich miast posiadających połączenie lotnicze można dolecieć do Estonii z przesiadką w Warszawie. Warto wspomnieć, że do Estonii można także polecieć z Air Baltic: łotewska linia lotnicza obsługuje dwa połączenia z Polski – z Warszawy i Gdańska. Przesiadając się w Rydze można z tych miast dolecieć do Tallinna w ciągu ok. 3,5-4 godzin. Ceny lotów z Polski w jedną stronę w Air Baltic zaczynają się od ok. 55 euro.

Połączenia autokarowe do Estonii

Połączenia autokarowe między Polską a Estonią są najtańszym, ale też czasochłonnym sposobem podróży. Obecnie jeden przewoźnik oferuje połączenia bezpośrednie pomiędzy Polską a Estonią, a dwóch z przesiadkami w Wilnie lub Rydze. Łączny czas podróży z Warszawy do Tallinna, w zależności od przewoźnika i przesiadek, to 16-20 godzin.

Obecnie połączenia autokarowe z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii obsługują Eurobus/Biacomex (bilety tych przewoźników znajdują się także w ofercie Sindbad i Eurolines), łotewski Ecolines oraz estoński Lux Express.

Połączeniami Eurobus/Biacomex dojedziemy bezpośrednio z Polski do Estonii – w Polsce autokar zatrzymuje się w Warszawie (Dworzec Zachodni, Dworzec Centralny), Białymstoku i Suwałkach; w Estonii w Parnawie i Tallinnie. Czas podróży z Warszawy do Tallinna to ok. 18 godzin. Ceny w jedną stronę u tego przewoźnika na trasie Warszawa-Tallinn zaczynają się od 115 zł.

Lux Express oferuje połączenia z Polski do Estonii z przesiadką w Wilnie lub Kownie. W Polsce podróż możemy rozpocząć w Poznaniu, Warszawie (Dworzec Zachodni, Dworzec Centralny), a w Estonii zatrzymamy się w Parnawie i Tallinnie. Czas podróży z Warszawy do Tallinna to ok. 19 godzin (z czasem przesiadki). Ceny w jedną stronę u tego przewoźnika na trasie Warszawa-Tallinn zaczynają się od ok. 80 zł.

Łotewski Ecolines ma najbardziej rozbudowaną siatkę połączeń międzynarodowych. W Polsce, podobnie jak w przypadku innych przewoźników, podróż możemy rozpocząć w Warszawie (Dworzec Zachodni, Dworzec Centralny), ale także we Wrocławiu, Ostrowi Mazowieckiej, Białymstoku, Augustowie, Suwałkach, a co dwa tygodnie także z Krakowa, Katowic, Częstochowy, Piotrkowa Trybunalskiego. Po przesiadce w Rydze, dojedziemy do Parnawy i Tallinna lub, wybierając kierunek północno-wschodni, do Valgi, Tartu, Kohtla-Järve i Narwy. Cena biletu w jedną stronę na trasie Warszawa-Tallinn w przypadku tego przewoźnika to co najmniej 135 zł. Czas podróży na tym odcinku to minimum ok. 16,5 godziny.

Przy dwóch przesiadkach dojedziemy do dowolnego większego miasta w Estonii, przy czym druga przesiadka będzie miała miejsce już w Estonii.

Połączenia kolejowe do Estonii

Trasa kolejowa Rail Baltica z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii znajduje się w budowie i najprawdopodobniej pojedziemy nią dopiero w 2027 roku. Obecnie podróż koleją z Polski do Estonii jest właściwie niemożliwa. Można dojechać z Polski na Litwę oraz z Łotwy do Estonii. Z Białegostoku dwa razy dziennie (8:29, 15:49) odjeżdżają pociągi regionalne (Polregio) do Kowna. Kursują one od piątku do niedzieli i kosztują 11 euro. Z Rygi odjeżdżają pociągi do Tallinna – przez Valgę i Tartu.

Podróż samochodem do Estonii

Najbardziej elastyczny jest dojazd własnym samochodem. Odległość między Warszawą a Tallinnem to niespełna 1000 km, co przekłada się na ok. 12-godzinną podróż. Z Polski do Estonii wiedzie trasa Via Baltica.

Aby poruszać się po Estonii samochodem, wystarczy mieć polskie prawo jazdy. Ubezpieczenia komunikacyjne są obowiązkowe, natomiast ubezpieczenia osobowe dobrowolne. Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych są honorowane. Osoby poruszające się własnym środkiem lokomocji powinny zdawać sobie sprawę, że przekroczenie prędkości (w mieście 50 km/h, poza terenem zabudowanym 90 km/h) karane jest wysokimi mandatami (około 100-1200€), a nawet grozi odebraniem prawa jazdy. Istnieje obowiązek jazdy na światłach mijania całą dobę, przez cały rok. Od 1 grudnia do 1 marca obowiązkowa jest wymiana opon na zimowe. Po zmroku piesi w terenie niezabudowanym zobowiązani są do poruszania się ze światełkami odblaskowymi.

Kierowcy, którzy wjeżdżają do Estonii nienależącym do nich pojazdem, muszą posiadać pełnomocnictwo właściciela pojazdu należącego do firmy transportowej lub umowę z firmą leasingową.

Główne drogi mają dobrą nawierzchnię, boczne są często szutrowe.