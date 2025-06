Wirtualna wystawa: „Od rozkładu do nowej formy: biologiczne inspiracje w sztuce”

Galeria Melete prezentuje swoją najnowszą ekspozycję „Od rozkładu do nowej formy: biologiczne inspiracje w sztuce”. Ta wyjątkowa wystawa jest kolejnym krokiem w misji Galerii Melete, by ukazywać intrygujące zjawiska w sztuce współczesnej i inicjować dialog na ważne tematy. Ekspozycja zestawia twórczość dwóch fascynujących artystek, Sylwii Marszałek-Jeneralczyk z Polski i Riiny Õun z Estonii.

Obie artystki, posługując się odmiennymi mediami i strategiami, dotykają fundamentalnych kwestii związanych z biologicznością materii i naturalnymi przemianami. Wystawa eksploruje napięcie między nietrwałością materii biologicznej w sztuce a możliwością zastępowania naturalnych materiałów innymi, takimi jak plastik czy metal, oraz rolę dokumentacji w procesie twórczym i odbiorczym. Wystawa kontempluje również złożone interakcje między formami biologicznymi, materiałami symbolizującymi formy biologiczne, artystami i odbiorcami.

Sylwia Marszałek-Jeneralczyk skupia się na intelektualnej analizie relacji między człowiekiem a naturą, hybrydyzując formy biologiczne z elementami technologicznymi i przemysłowymi. Jej prace to głębokie studium kulturowych i etnograficznych wątków, w których natura jest konfrontowana z nowoczesnością. Artystka bada pamięć, przepływ informacji i to, jak nawet martwe formy biologiczne mogą inspirować nowe, złożone struktury, często oparte na przemysłowych materiałach. Jej twórczość to wizualna interpretacja filozoficznych i społecznych badań nad wpływem człowieka na naturalne procesy.

Z kolei Riina Õun koncentruje się na efemeryczności materii organicznej i jej interakcji z otoczeniem, często z udziałem żywych organizmów. Tworzy konceptualne obiekty modowe z biodegradowalnych substancji, które ulegają rozkładowi, podważając tradycyjne pojęcie trwałości czy instalacje przestrzenne z materiałów, które są dosłownie konsumowane przez zwierzęta, podkreślając cykl życia, przemijanie i powrót do natury. Istotnym elementem jej pracy jest angażowanie do współtworzenia projektów społeczności oraz dokumentacja fotograficzna i wideo, która utrwala proces zanikania dzieł, czyniąc go integralną częścią sztuki.

Poprzez zestawienie tych dwóch perspektyw, „Od rozkładu do nowej formy: biologiczne inspiracje w sztuce” oferuje publiczności unikalną okazję do refleksji nad złożonymi związkami między naturą, technologią i sztuką. Wystawa dostępna jest bezpłatnie od 10 lipca do 10 października 2025 roku w wirtualnej przestrzeni Galerii Melete (meletegallery.org). Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tą intrygującą ekspozycją, która poszerza granice artystycznych poszukiwań.

Portal Eesti.pl objął wystawę patronatem medialnym.