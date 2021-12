Twoje związki i wspomnienia związane z Estonią

Wydaje się, że polsko-estońskie związki rodzinne i osobiste są raczej nieliczne, jednak z korespondencji z czytelnikami wiemy, że to tylko wrażenie, a w rzeczywistości jest ich wiele. Większość z nich przechowywana jest w pamięci i wspomnieniach oraz w albumach rodzinnych. To często historie niezwykłe lub w sposób niepozorny opisujące niesamowite ludzkie losy. Warto je utrwalać i dzielić się nimi.

Do tej pory na stronach Eesti.pl opublikowaliśmy kilkanaście artykułów i wspomnień naszych czytelników będących opisami polsko-estońskich związków rodzinnych i osobistych. Opisywaliśmy estońskie korzenie rodziny Compe, historię Franciszki Martny, wspomnienia estońskie Ewy Królikowskiej i Teodora Konopki. W artykułach opisywaliśmy polskie rozdziały w biografiach Estończyków i estońskie w biografiach Polaków: Jaana Kaplinskiego, Bruno O’yi, Villema Ernitsa, Aleksnadra Klumberga, Aleksandra Pridika i innych.

Wiemy, że takich historii jest więcej – wielokrotnie otrzymywaliśmy wiadomości z prośbami o pomoc w odnalezieniu estońskiej gałęzi rodziny, śladów po przodkach w Estonii czy kontaktów do krewnych i przyjaciół, z którymi przed laty urwał się kontakt.

Często w tle historii rodzinnych i osobistych toczy się historia świata, wątki estońskie w polskich życiorysach lub polskie w estoński to następstwa wojen, zmian granic, bezduszności polityki. Innym razem to romantyczne historie. Jeszcze innym praca czy nauka, wydawać by się mogło – proza życia, jednak to proza, która tworzy niezwykłe opowieści. To pradziadkowie – studenci w Dorpacie, babcia z Estonii, która z miłości osiadła w Polsce, czy rodzice, którzy poznali się, kiedy tata pracował przy odbudowie tallińskiego Starego Miasta.

Większość z tych historii nie została jeszcze utrwalona. To często historie niezwykłe lub w sposób niepozorny opisujące niesamowite ludzkie losy. Warto je spisywać i dzielić się nimi oraz w ten sposób dokumentować historię polsko-estońskich relacji.

Czasem te historie i wspomnienia to dobrze zapamiętane opowieści, kilka zdjęć w albumie rodzinnym, innym razem tylko skrawki wspomnień. Zawsze są jednak cennym świadectwem polsko-estońskich związków międzyludzkich.

Zachęcamy do kontaktu i dzielenia się historiami i wspomnieniami, czekamy na Twoje wspomnienia: eesti@eesti.pl.