Na początku lutego w tallińskim kwartale Telliskivi otwarto pierwszy w Estonii hotel zbudowany z kontenerów używanych w transporcie towarowym.

Hektor Container Hotel oferuje 84 pokoje w pomieszczeniach zbudowanych z kontenerów zwykle służących do przewozu towarów w transporcie morskim i lądowym. To pierwszy tego rodzaju obiekt hotelowy w Estonii i krajach bałtyckich. Za oryginalnym pomysłem stoi grupa Hektor, która do tej pory oferowała noclegi w Hektor Design Hostel.

„Pokoje hotelowe w Tallinn Hektor zostały stworzone w kontenerach transportowych, które – pomimo surowej fasady i wcześniejszego wykorzystania jako kontenery transportowe – oferują najwyższą wygodę i wszystko czego można oczekiwać od pokoju hotelowego” – powiedział Sten Tikk, założyciel Hektora.

Hotel zlokalizowany jest w kwartale Telliskivi w Tallinnie. Ta część miasta znana jest z twórczego wykorzystania dawnej przestrzeni przemysłowej. Hotel znajduje się w od lat niewykorzystywanym budynku „Depoo”, który służył niegdyś za zajezdnię lokomotyw. Hotel otwarto 3 lutego.

Pokoje w Hektor Container Hotel w Tallinnie

Pokoje w Hektor Design Hostel w Tartu

Zdjęcia: Hektor Container Hotel