Najciekawsze imprezy i festiwale w Estonii

Wyjazd do Estonii warto sobie urozmaicić imprezami i festiwalami. Chociaż o każdej porze roku w kalendarzu wydarzeń kulturalnych znajdzie się coś ciekawego, to szczególnie dużo imprez odbywa się latem. Wiele z nich to imprezy i festiwale cykliczne. Wiele odbywa się w bardzo oryginalnych lub pięknie położonych miejscach. Oto najciekawsze i największe z nich.

Tallinn Music Week

Showcasowy festiwal muzyczny. Festiwal odbywa się w pierwszej połowie kwietnia w Tallinnie. Każda edycja to kilkadziesiąt koncertów, tyle samo wykonawców z całego świata oraz liczne wydarzenia towarzyszące. Koncerty odbywają się w salach koncertowych, ale także w sklepach, obiektach poprzemysłowych, barach i restauracjach, punktach usługowych a nawet w prywatnych mieszkaniach.

Więcej informacji: tmw.ee

Jazzkaar

Festiwal jazzowy odbywający się w drugiej połowie kwietnia w Tallinnie. Jest to największy festiwal jazzowy w krajach bałtyckich, odbywa się od 1990 roku. Wydarzenie przyciąga do Estonii największe gwiazdy światowego jazzu. Oprócz festiwalu wiosennego organizatorzy odpowiedzialni są za festiwal Jõulujazz (Bożonarodzeniowy Festiwal Jazzowy) oraz sezony koncertowe – jesienny i zimowy.

Więcej informacji: jazzkaar.ee

Festiwal Baletowy w Jõhvi (Jõhvi Balletifestival)

Co roku na przełomie kwietnia i maja w Jõhvi w północno-wschodniej części kraju odbywa się festiwal baletowy. W ramach festiwalu odbywa się kilkanaście koncertów.

Więcej informacji: concert.ee/kontserdi-kategooria/johvi-balletifestival/

Dni Studenckie (Tudengipäevad)

Akademickie Tartu na przełomie kwietnia i maja zaprasza na Dni Studenckie. Na imprezę składa się wiele wydarzeń – koncerty, studenckie pchle targi, tańce pod gołym niebem, wyścigi lub loty na byle czym i wiele innych. Dni studenckie odbywają się także jesienią, ale jest to wersja znacznie skromniejsza od wiosennej.

Więcej informacji: studentdays.ee

Festiwale sąsiedzkie

Od czerwca do sierpnia w wielu dzielnicach miast, miastach i miasteczkach odbywają się festiwale sąsiedzkie. Mogą one przybierać różne formy – festiwalu ulicznego lub otwierania podwórek i spotkań sąsiedzkich. Często otwarte prywatne ogródki zamieniają się w kawiarnie – najbardziej znanym znanym takim wydarzeniem są Dni Kawiarni na Hiiumie odbywające się na początku sierpnia.

Seto Folk

Pod koniec czerwca odbywa się festiwal folkowy “Seto Folk”. W programie festiwalu koncerty, pokazy filmów, nauka języka seto i poznawanie regionu Setomaa. Dobra okazja, by poznać południowo-wschodnią Estonię wraz z oryginalną kulturą ludu Seto.

Więcej informacji: setofolk.ee

Święto Pieśni i Tańca (Laulu- ja Tantsupidu)

Największe i najbardziej kolorowe wydarzenie w Estonii. Historia Święta Pieśni sięga 1869 roku, od 1934 roku odbywa się także Święto Tańca. W czasie imprezy odbywa się kilka pokazów tańca i dwa koncerty. W pokazach tańca uczestniczy kilka tysięcy tancerzy, a chór w czasie części śpiewaczej tworzy ponad 20 tysięcy śpiewaków. Święto Pieśni i Tańca odbywa się co pięć lat. Najbliższa edycja odbędzie się 5-7 lipca 2019 r.

Więcej informacji: laulupidu.ee

Hiiu Folk

Festiwal folkowy odbywający się w trzeci weekend lipca na wyspie Hiiumaa. W programie koncerty, pokazy filmowe, jarmark folkowy i poznawanie Hiiumy.

Więcej informacji: hiiufolk.ee

Viljandi Pärimusmuusika Festival (Festiwal Muzyki Tradycyjnej w Viljandi)

Największy i najbardziej znany festiwal muzyki tradycyjnej w Estonii. Odbywa się w ostatni weekend lipca w miasteczku Viljandi. Całe miasto zamienia się wówczas w scenę dla najlepszych kapel z kraju i z zagranicy. Muzyka rozbrzmiewa w ruinach zamku, na placach, w parkach i na ulicach. W czasie wydarzenia odbywają się warsztaty tańca oraz jarmarki folkowe.

Więcej informacji: viljandifolk.ee

Leigo Järvemuusika

W południowej Estonii, w pobliżu Otepää, na początku sierpnia odbywa się jeden z najbardziej malowniczych festiwali muzycznych w kraju – Leigo Järvemuusika. Scena festiwalowa zlokalizowana jest na wysepce na jeziorze, a publiczność zasiada na jego brzegach. Artyści wykonują swoje utwory wieczorami, więc festiwal w ciągu nocy przeradza się w efektowny pokaz ognia i światła.

Więcej informacji: leigo.ee/festival/

Dni Kawiarni na Hiiumie (Hiiumaa kohvikutepäevad)

Na początku sierpnia na kawę warto wybrać się do Kärdla – stolicy Hiiumy, gdzie odbywają się dni kawiarni (Hiiumaa kohvikutepäevad). W tych dniach otwierają się tak zwane kawiarnie ogrodowe, jak i prywatne podwórka. Wyspiarska tradycja parzenia i picia kawy staje się powszechnym świętem, w którym uczestniczyć mogą również goście z innych stron kraju i świata.

Więcej informacji: kohvikutepäev.ee

Seto Kuningriigipäev (Dzień Królestwa Seto)

Na początku sierpnia odbywa się Seto Kuningriigipäev, czy po setusku Seto Kuningriigipäiv, a więc Dzień Królestwa Seto. Jest to wydarzenie poświęcone mniejszości etnicznej Seto – zamieszkującej południowo-wschodnią Estonię, mówiącą językiem seto i kultywującej swoje tradycje odmienne od estońskich. Tego dnia Seto wybierają ziemskiego przedstawiciela mitycznego Króla Peko, wybierają najlepszych artystów, są śpiewy i tańce oraz tradycyjne jedzenie.

Więcej informacji: setomaa.ee/kogukond/teemaveeb/kuningriik

Viru Folk

W pierwszej połowie sierpnia we wsi Käsmu położonej na bałtyckim wybrzeżu i w granicach Parku Narodowego Lahemaa odbywa się festiwal Viru Folk. W ramach festiwalu odbywa się wiele koncertów czołowych estońskich muzyków. W 2019 roku gościem specjalnym jest Irlandia, a więc można spodziewać się także wielu koncertów muzyki irlandzkiej.

Więcej informacji: virufolk.ee

Festiwal Filmów o Miłości tARTuFF (Armastusfilmide festival Tartuff)

Co roku w połowie sierpnia tartuski rynek zamienia się w wielką salę kinową. Na ogromnym ekranie ustawionym przed ratuszem wyświetlane są filmy o miłości.

Więcej informacji: 2019.tartuff.ee

Festiwal Filmowy Czarne Noce (Pimedate Ööde filmifestival, PÖFF)

Od połowy listopada do początku grudnia w Tallinnie odbywa się największy festiwal filmowy w kraju – „Festiwal Filmowy Czarne Noce”. W czasie festiwalu można zobaczyć dziesiątki filmów z całego świata, które zawsze trafią później na ekrany estońskich kin.

Więcej informacji: poff.ee

Jõulujazz (Bożonarodzeniowy Festiwal Jazzowy)

Jõulujazz to grudniowa edycja odbywającego się w kwietniu festiwalu jazzowego Jazzkaar. Festiwal zaczyna się pod koniec listopada i kończy się w pierwszej połowie grudnia.

Więcej informacji: jazzkaar.ee