Ceny w Estonii

Estonia jest krajem trochę droższym od Polski – żywności kosztuje zwykle 20-30% więcej, jeszcze więcej zapłacimy za alkohol czy obiad w restauracji. Oto zestawienie cen najważniejszych produktów oraz średnie ceny w restauracjach i minimalne w hotelach.

Żywność

Dobre pojęcie o cenach daje porównanie najczęściej wybieranych produktów żywnościowych.

chleb – od 1,30 euro (kg), np. Pealinn 0,70 euro (490 g)

masło – od 1,80 euro (250 g)

mleko – od 0,60 euro (litr)

wędliny: salami – od 16,00 euro (kg), kiełbaski grillowe – od 8,00 euro (kg)

owoce: jabłka – od 0,40 euro (kg, paulared), od 1,20 euro (kg, gala), banany – od 1,20 euro (kg)

warzywa: pomidory – 2,40 euro (kg), ogórki gruntowe – 2,99 euro (kg)

ziemniaki – od 0,40 euro (kg)

cukier – od 0,55 euro (kg)

mąka – od 0,65 euro (kg)

czekolada: od 1,30 euro (Milka, 100 g), od 1,00 euro (Kalev, 100 g)

kohuke – od 0,35 euro (jeden batonik)

coca-cola – 1,50 euro (2 litry)

Ceny owoców i warzyw różnią się sezonowo. Zestawienie cen zostało przygotowane w kwietniu.

Alkohol

piwo – od 1,00 euro za butelkę, np. Saku Originaal 1,30 euro, A. le Coq Premium 1,40 euro, piwa rzemieślnicze – od 2,50 euro w butelkach 0,3 l.

wino – od 5,00 euro za butelkę, np. Robertson Chiraz 5,50 euro, Chianti Bonnacchi 11,50 euro, Frontera 7,00 euro

mocny alkohol – od 7,00 euro za butelkę wódki, np. Viru Valge 9,00 euro; Vana Tallinn 12,00 euro

Podane wyżej ceny dotyczą sklepów. W barach i restauracjach alkohole są znacznie droższe. Cena piwa w barach i restauracjach to zwykle od 2,50 do 5,00 euro.

Komunikacja

bilet na komunikację w Tallinnie – 2 euro przy zakupie u kierowcy, 1 euro przy zakupie przez Internet (bilet jednorazowy)

bilet na pociąg z Tallinna do Tartu – 9-10 euro (w jedną stronę)

bilet na autobus z Tallinna do Tartu – 6-10 euro (w jedną stronę)

benzyna: 95 – od 1,41 euro, 98 – od 1,46 euro, ON – od 1,37 euro (litr)

Restauracja

Estońska scena gastronomiczna się rozwija i podąża za trendami panującymi na świecie, a zwłaszcza w krajach nordyckich. Powstaje wiele restauracji oferujących kuchnię tradycyjną, kuchnię fusion, kuchnie świata oraz street foodu.

Przeciętna cena obiadu w restauracji to ok. 15 euro. Znaleźć można także restauracje tańsze, jak np. duży naleśnik w popularnym Kompressorze na tallińskim Starym Mieście to 5 euro. W podobnych cenach dostaniemy dania street food.

Cena kawy to zwykle 2-3 euro, piwo 2,5-5 euro.

Hotel

W Estonii dostępne są wszystkie rodzaje zakwaterowania – od hosteli, przez pensjonaty i apartamenty po hotele. Ponieważ baza noclegowa jest bogata, wśród każdego rodzaju zakwaterowania znajdziemy oferty o bardzo różnych standardach, w różnych częściach miasta, a więc także w różnych przedziałach cenowych.

hostel: łóżko w pokoju wieloosobowym – od 8,00 euro za noc, pokój jednoosobowy – od 25,00 euro, pokój dwuosobowy – od 30,00 euro

apartamenty – od 40,00 euro

pensjonaty – pokój od 40,00 euro

hotele: pokój jednoosobowy – od 40,00 euro, pokój dwuosobowy – od 70,00 euro

domki letniskowe – od 50,00 euro (często to niewielkie domki, czasem nazywane „kabinami”)

Zdjęcie tytułowe: drufisher / Flickr / CC.