W Viljandi powstanie pierwszy wieżowiec

Do magistratu w Viljandi wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę 40-metrowego biurowca. Byłby to pierwszy wieżowiec w 17-tysięcznym mieście.

Viljandi to 17-tysięczne miasteczko zabudowane drewnianymi i murowanymi domami oraz niewiele większymi kamienicami i budynkami użyteczności publicznej. W panoramie miasta wyróżniają się wieże kościołów, wieża zegarowa ratusza i wieża ciśnień, trochę niewysokich bloków (najwyższy 11-piętrowy blok w dzielnicy Paalalinna mierzy ok. 27 metrów) i budynków przemysłowych. Najwyższe obiekty w mieście to 62-metrowy komin firmy ESRO w dzielnicy Männimäe oraz elewator zbożowy firmy Scandagra, który mierzy 61,4 metra.

Firma Cleveron zapowiedziała budowę 40-metrowego biurowca. Będzie to pierwszy tak wysoki budynek biurowy w Viljandi. Nowy biurowiec będzie nieco niższy niż wieża kościoła św. Pawła (Pauluse kirik), która mierzy 52,8 metra.

Biurowiec Cleveron, spółki specjalizującej się w rozwiązaniach transportowych, miałby powstać na obrzeżach miasta. Cleveron złożył w magistracie w Viljandi prośbę o wydanie pozwolenia na zbudowanie budynku. Zanim miasto wyda decyzję, oprócz przeprowadzenia typowych procedur związanych z wydaniem właściwego pozwolenia, ze względu na wysokość planowanego budynku, będzie musiało przeprowadzić odpowiednie analizy przestrzenne.

Nowy budynek mieściłby administrację firmy Cleveron oraz szkołę, a na kondygnacjach podziemnych powstałby firmowy parking.

Zdjęcie tytułowe: Kościół św. Jana w Viljandi. Zdj. Guillaume Speurt / Flickr / CC.