Życie bywa skomplikowane, gdy ma się 7 lat… Seria książek o Matim autorstwa Antiego Saara

Życie bywa skomplikowane, gdy ma się 7 lat… Kto może zjeść ostatni kawałek ciasta? Co zrobić, gdy się przegapi przystanek, jadąc autobusem? Jak znaleźć odwagę do zrobienia salta? I co zrobić, gdy złość przestaje się w nas mieścić? Seria o Matim estońskiego autora Antiego Saara przedstawia codzienne sytuacje, które z perspektywy dziecka są skomplikowane i wzbudzają wiele emocji. Okraszony subtelnym humorem wewnętrzny monolog bohatera pokazuje, że nie zawsze da się uniknąć trudnych momentów, ale można sobie z nimi poradzić.

Siedmioletni Mati mierzy się z różnymi sytuacjami, które burzą jego spokój. W takich trudnych momentach w głowie chłopca zaczynają się kłębić najróżniejsze myśli. Niektóre są czarne, jak burzowe chmury, inne – całkiem logiczne, choć nie zawsze adekwatne do sytuacji. Czasem to wyobraźnia sprowadza chłopca na manowce… Najważniejsze w tych opowieściach są jednak emocje, które towarzyszą myślom, bo ONE SĄ JAK NAJBARDZIEJ PRAWDZIWE.

Tak właśnie było wtedy, gdy przegapił swój przystanek, wracając ze szkoły. Przez chwilę dom wydał mu się tak bardzo daleko, jakby nigdy nie miał do niego wrócić… I wtedy, gdy Kaisa się z niego wyśmiewała, skacząc na trampolinie, a on zupełnie stracił głowę… Był tak wściekły, że przez chwilę życzył jej w duchu, żeby ją pogryzł pies sąsiada. A gdy nagle zniknął ostatni kawałek ciasta, na który Mati miał wielką ochotę (i już wszystko sobie zaplanował), to było takie niesprawiedliwe…

Dorosłym często trudno zrozumieć emocje dziecka, które pojawiają się w całkiem zwykłych – z ich punktu widzenia – sytuacjach. Przygody Matiego pozwalają zajrzeć na chwilę do głowy siedmiolatka oraz uzmysłowić sobie nieposkromioną energię i kreatywność drzemiącą w dziecięcym umyśle. A także skalę WSZYSTKIEGO, z czym przychodzi się dzieciom mierzyć na co dzień. Inspirująca lektura. Idealna do wspólnego czytania i rozmowy z dzieckiem.

Mati nie umie zrobić salta

Tego dnia, gdy Mati wychodzi z domu, jego koleżanka Kaisa już skacze na trampolinie. Kaisa umie robić wspaniałe salto, a Mati nie, i już samo to jest naprawdę denerwujące. A gdy dziewczynka zaczyna się z chłopca naśmiewać, jego złość rośnie i rośnie, aż przestaje się w nim mieścić… Chciałby dać jej nauczkę, ale… nie może się do niej dostać, bo na trampolinie może być tylko jedna osoba na raz… Stara się ją zignorować, ale to nie takie proste…

Mati i ostatni kawałek ciasta

Ciocia Asta kroi ulubione ciasto Matiego – napoleonkę – na sześć kawałków. Przy stole siedzi pięć osób. Chłopiec szybko liczy, bo jest bardzo dobry z matematyki, że jedna porcja zostanie. Zamawia najmniejszy kawałek, licząc na dokładkę. Jednak gdy kończy jeść, ulatuje z niego cała odwaga, by o nią poprosić. Wychodzi na chwilę, a gdy wraca, okazuje się, że ostatni kawałek ciasta zniknął…

Mati jedzie autobusem

Mati przysnął w autobusie. Gdy otwiera oczy, ten właśnie mija jego dom. Co robić? Z pewnością nie może poprosić kierowcy, żeby zawrócił, bo autobusy nie zawracają ot tak, a inni pasażerowie by się na niego zezłościli. Spytać kogoś o radę? Nie powinien rozmawiać z obcymi… Im dalej od domu, tym bardziej chłopiec tęskni za mamą i tatą i tym więcej czarnych myśli pojawia się w jego głowie…

Stój tu, Mati!

W kolejce do kasy, gdy tata przypomina sobie o drożdżach. Każe Matiemu zostać, a sam idzie ich szukać. Chłopiec czeka – dumny, bo w koszyku ma same poważne zakupy – ale kolejka posuwa się naprzód, a taty nie widać. Co się stanie, jeśli tata nie wróci, a trzeba będzie zapłacić za zakupy?

Mati i Śliwki

W drodze do domu na Matiego spada śliwka. Wygląda przepysznie i chłopiec od razu ją zjada. Ma ochotę na więcej, ale śliwa rośnie w ogrodzie za płotem. Nie można tam wejść po owoce, bo to by była kradzież. Za to na gałęzi nad głową Matiego wisi jeszcze jeden owoc i chłopiec postanawia poczekać, aż spadnie. Nagle pojawia się Kaisa i – niestety – też ma ochotę na śliwkę.

***

Książki o Matim ukazały się w ramach projektu „Bliskie-dalekie sąsiedztwo”, który ma na celu przybliżyć polskim czytelnikom literaturę z krajów leżących w basenie Morza Bałtyckiego. Wydanie tytułu Mati nie umie zrobić salta zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Kreatywna Europa”, który promuje europejską różnorodność i wymianę kulturową między innymi w zakresie tłumaczeń literackich.

Więcej o projekcie: bliskie-dalekie-sasiedztwo.pl.

O AUTORACH:

Anti Saar – uznany pisarz i tłumacz, znany z przekładów prozy, tekstów filozoficznych i humanistycznych z języka francuskiego na estoński oraz książek dla najmłodszych. Mówi, że oba zajęcia zabierają go do wyjątkowego świata, do którego chętnie zaprasza czytelników – tak jakby rzeczywistość nie była wystarczająco dobra! Jego książki zdobyły wiele nagród i były tłumaczone na wiele języków.

Anna Ring – ukończyła Tartu Art College na Wydziale Projektowania Mediów i Reklamy. Większość ilustracji rysuje cyfrowo, ale używa ręcznie rysowanych tekstur. W pracy korzysta z różnych metod, zwykle jest to mieszanka tuszu, gwaszu i kredek. Ilustruje głównie książki dla dzieci. Jej ilustracje zdobyły wiele nagród, między innymi White Raven 2019 za książkę „Stój tu, Mati!”.

Seria o Matim:

Mati nie umie zrobić salta, Mati jedzie autobusem, Mati i ostatni kawałek ciasta, Stój tu, Mati, Mati i śliwki