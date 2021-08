Międzynarodowy Festiwal Sztuk TRANS/MISJE – TRÓJMORZE już w sierpniu

W dniach 20-22 oraz 26-29 sierpnia w Rzeszowie odbywać się będzie Międzynarodowy Festiwal Sztuk TRANS/MISJE – TRÓJMORZE. Do udziału w wydarzeniu zaproszono instytucje kultury i artystów z 12 państw zrzeszonych w gospodarczo-politycznej inicjatywie Trójmorza. W programie Festiwalu znalazły się spektakle, koncerty, wystawy i spotkania z artystami. Portal Eesti.pl objął wydarzenie patronatem medialnym.

Międzynarodowy Festiwal Sztuk TRANS/MISJE – TRÓJMORZE to ciekawa propozycja na spędzenie wakacji w mieście. Już po raz czwarty Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie umożliwia mieszkańcom miasta i gościom zapoznanie się z dorobkiem kulturowym innych państw, tym razem przedstawicieli Polski, Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier.

Idea MFS TRANS/MISJE – TRÓJMORZE zrodziła się z połączenia dwóch festiwali z powodzeniem organizowanych przez Teatr w latach ubiegłych: Międzynarodowego Festiwalu Sztuk TRANS/MISJE Rzeszów-Koszyce-Ostrawa-Debreczyn-Lwów-Troki oraz Międzynarodowego Festiwalu TRANS/MISJE – Wschód Sztuki. Począwszy od 2021 roku w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie odbywał się będzie jeden duży festiwal, łączący ideę obu swych protoplastów, a jednocześnie poszerzający obszar twórczych poszukiwań.

MFS TRANS/MISJE – TRÓJMORZE to wydarzenie nawiązujące w swej formie i idei do międzynarodowej inicjatywy gospodarczo-politycznej skupiającej 12 państw Unii Europejskiej. Funkcjonująca w świadomości społecznej od 2015 roku inicjatywa Trójmorza służy zacieśnianiu powiązań w regionie szerzej rozumianej Europy Środkowej (między Morzem Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym), tworzących trwałe podstawy dla rozwoju gospodarczego w zakresie energii, transportu, komunikacji cyfrowej i gospodarki. Rzeszowski Festiwal ma stać się platformą do wymiany doświadczeń kulturalnych i dorobku artystycznego zrzeszonych państw.

Wydarzenia MFS TRANS/MISJE – TRÓJMORZE odbywać się będą w różnych przestrzeniach miasta i są adresowane do wszystkich grup wiekowych. W programie przewidziano spektakle Teatru „Studio” w Wilnie („Lalki, moje ciche siostry” w reż. Liliji Kiejzik oraz „Zapiski oficera Armii Czerwonej w reż. Sławomira Gaudyna), Teatru „Credo” w Sofii („Płaszcz” w reż. Niny Dimitrovej), Teatru Lalkowego w Koszycach („Chaplin” w reż. Braňo Mazúcha), Vene Teater w Tallinie („Bóg mordu” w reż. Philippa Lossa), Teatru Narodowego im. Vasile Alecsandriego w Jassach („Syndrom don Kichota” w reż. Radu Ghilasa), praskiego teatru Studio Hrdinů („Złote cięcie” w reż. Jana Horáka) oraz Liepājas Teātris („Szekspir” w reż. Elmārsa Seņkovsa). Teatr im. Wandy Siemaszkowej zaprezentuje natomiast premierowo spektakl „Wiśniowy sad” Antoniego Czechowa w reżyserii wybitnego gruzińskiego reżysera Andro Enukidze. W ten sposób realizują się postanowienia podpisanego dwa lata temu porozumienia o współpracy pomiędzy Teatrem im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie a Państwowym Teatrem Dramatycznym im. Ilii Czawczawadzego w Batumi. Podczas Festiwalu Polskę reprezentować będzie także Latający Teatr Kantorowi ze spektaklem „Kantor tu jest” w reż. Magdaleny Miklasz. Po każdym ze spektakli odbędzie się spotkanie z aktorami i twórcami, które poprowadzi krytyk teatralny Tomasz Domagała.

Program MFS TRANS/MISJE – TRÓJMORZE obfituje także w koncerty, które odbywać się będą w Skver 2.0 przy Grand Hotel Boutique, na Scenie Dziedziniec Teatru oraz w Filharmonii Podkarpackiej. Usłyszymy kwartet jazzowy pochodzącego z Wileńszczyzny Rafała Jackiewicza, koncert światowej sławy pianisty Romana Zaslavskiego z Wiednia, artystów Sceny Operowej Teatru Narodowego Csokonai w Debreczynie, Krzysztofa Iwaneczkę, Justynę Szafran oraz Alka Berkowicza. Będą też popisy śpiewających rzeszowskich aktorów. Z przedpremierowym koncertem Dagny/Osiecka wystąpi Dagny Mikoś a „trzej tenorzy” Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, czyli Michał Chołka, Mateusz Mikoś i Robert Żurek, ponownie wykonają uwielbiany przez widzów koncert „Nie całuj mnie pierwsza”. Aktorską energię i głosy usłyszymy także w koncercie „Mamy dla was piosenkę – Hobn mir a nigndl” w reż. Moniki Adamiec.

MFS TRANS/MISJE – TRÓJMORZE to także wystawy sztuk wizualnych. W czasie jego trwania będzie można podziwiać pokonkursową wystawę organizowanego przez Teatru im. Wandy Siemaszkowej 17. Międzynarodowego Biennale Plakatu Teatralnego – Konkurs Młodych, wystawę plakatów cenionego słoweńskiego artysty grafika Radovana Jenko, wystawę fotografii słynnego litewskiego fotografa Ričardasa Grigasa, wystawę malarstwa Sebastiana Ratiu z Rumunii oraz plenerową wystawę chorwackich pocztówek z Zadaru.

Organizacja MFS TRANS/MISJE – TRÓJMORZE jest możliwa dzięki finansowemu wsparciu Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Bilety w cenie od 5 do 30 zł można nabyć przez Internet i w kasach Teatru.

Teatr zaprasza do śledzenia informacji o Festiwalu na stronach www.trojmorze.teatr-rzeszow.pl, www.teatr-rzeszow.pl oraz w mediach społecznościowych.

Pobierz program festiwalu.

Pobierz szczegółowe informacje o wydarzeniach odbywających się w ramach festiwalu.

Pobierz afisz festiwalu.