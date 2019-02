Portal Eesti.pl istnieje już 16 lat, w Internecie pojawił się na początku lutego 2003 roku.

W tym czasie opublikowaliśmy niemal 700 artykułów i aktualności, odpowiedzieliśmy na tysiące maili zawierających przeróżne pytania dotyczące Estonii, pomagaliśmy odnajdować w Estonii rodziny i znajomych, z którymi przed laty urwał się kontakt, łączyliśmy firmy, podpowiadaliśmy kiedy i co zwiedzać w Estonii albo jak wyglądają studia w Estonii itd. itd.

Działalność portalu Eesti.pl w liczbach:

prawie 690 aktualności i artykułów,

979 tys. wizyt ponad 785 tys. użytkowników,

3,15 mln przeczytanych artykułów i aktualności.

Każda rocznica to także dobry moment na plany. Co prawda w minionym roku nie udało się regularnie publikować nowych treści (zachęcamy do odwiedzania Przeglądu Bałtyckiego, gdzie publikujemy ich więcej), ale liczba wiadomości z Estonii powoli rośnie. Ten tryb na pewno utrzyma się w tym roku: stopniowo będzie coraz więcej doniesień dotyczących kultury, atrakcji i związków polsko-estońskich. Jeśli uda się wygospodarować trochę czasu, także strona przejdzie mały lifting (m.in. uproszczenie nawigacji).

Jeśli chcielibyście podarować coś na 16 urodziny naszego serwisu, zachęcamy do wspierania współtworzonej przez nas Fundacji Bałtyckiej (wydawcy Przeglądu Bałtyckiego) – każda złotówka z przekazywanych darowizn to nowe artykuły i projekty przybliżające Estonię i cały region Morza Bałtyckiego.

Chcę wesprzeć Fundację Bałtycką »