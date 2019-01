W 2018 roku wzrosła liczba ludności Estonii

Według danych Estońskiego Urzędu Statystycznego, w ubiegłym roku liczba ludności Estonii wzrosła o 4690 osób do 1 323 820 osób. Wzrost jest przede wszystkim wynikiem dodatniego salda migracji.

Na zmianę liczby ludności składają się dwa czynnik: przyrost naturalny oraz saldo migracji. W ubiegłym roku urodziło się ok. 14270 dzieci, a więc o ok. 500 więcej niż rok wcześniej. Jak zaznaczył Estoński Urząd Statystyczny, wzrost urodzeń nastąpił w okresie zmniejszania się liczby kobiet w wieku rozrodczym, co może sugerować wzrost dzietności. Pozytywną zmianą jest wzrost trzecich dzieci w rodzinach – o 500 dzieci, a więc o ponad 20% w porównaniu z rokiem poprzednim. Może to być wynikiem wprowadzenia wsparcia finansowego dla rodzin z dziećmi, w tym wysokich dodatków dla rodzin wielodzietnych.

W 2018 roku odnotowano 15670 zgonów, a więc liczba ta niewiele zmieniła się w stosunku do poprzedzającego roku. Podobnie jak w latach ubiegłych, przyrost naturalny w Estonii był ujemny, a więc zmarło więcej osób niż urodziło się – ta różnica wyniosła ok. 1400.

Czynnikiem, który zapewnił wzrost liczby ludności było dodatnie saldo migracji. W ubiegłym roku 13030 osób przybyło do Estonii a 6940 osób wyjechało z Estonii. W ubiegłym roku aż 6090 osób więcej osiedliło się w Estonii niż wyjechało z kraju. Rok 2018 był czwartym rokiem z rzędu, w którym Estonia odnotowała dodatnie saldo migracji. Sumarycznie, negatywny wynik przyrostu i pozytywne saldo migracji dały wzrost liczby ludności o 4690 osób, czyli o ok. 0,4%.

Zmiana liczby ludności Estonii w latach 2012-2018 r.

Jasnozielony: przyrost naturalny, granatowy: saldo migracji, brązowy: zmiana liczby ludności. Źródło: Estoński Urząd Statystyczny.

Dane opublikowane przez Estoński Urząd Statystyczny są wstępne, a ostateczne liczby zostaną opublikowane w maju br.