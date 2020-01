Otwiera się Centrum Delta Uniwersytetu w Tartu

Jutro, 29 stycznia, otwarte zostanie Centrum Delta Uniwersytetu w Tartu – jeden z najnowocześniejszych ośrodków technologii cyfrowych, badań, analityki i biznesu w krajach bałtyckich i nordyckich.

Centrum Delta składa z dwóch budynków – jeden będzie służył celom edukacyjnym i badawczym a drugi obiekt będzie stanowił hub biznesowy (ta część będzie otwarta w kwietniu). Oba będą miejscem studiowania, nauczania i badań dla łącznie 3000 studentów, wykładowców, badaczy i pracowników przedsiębiorstw.

Otwarcie nowej uniwersyteckiej instytucji podkreśla i ugruntowuje pozycję i tradycje Tartu jako wiodącego ośrodka akademickiego w Estonii i w krajach bałtyckich. Nowa instytucja będzie także kolejnym impulsem rozwojowym dla samego Uniwersytetu w Tartu, który z roku na rok poprawia swoje pozycje w światowych rankingach uczelni wyższych. Dodatkowo Centrum Delta nastawione jest na bliską współpracę ze środowiskiem biznesowym. W centrum działać będzie Instytut Informatyki, Instytut Matematyki i Statystyki, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji i kilka laboratoriów Instytutu Technologii. W części biznesowej swoje biura będą posiadały najważniejsze estońskie firmy i instytucje z branży informatycznej i finansowej: Cybernetica AS, Swedbank AS, Estoński Urząd Statystyczny, STACC OÜ (centrum umiejętności w zakresie uczenia maszynowego i danych), centrum innowacji AS SEB Pank, Inkubator Przedsiębiorczości Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz Park Naukowy w Tartu.

„Centrum Delta łączy najlepszą wiedzę, dzięki czemu, przy wsparciu uniwersytetu, biznes będzie mógł nadążać za szybkim rozwojem technologii” – powiedział profesor Toomas Asser, rektor Uniwersytetu w Tartu. Rektor dodał, że już w czasie budowy gmachu miejscowe środowisko biznesowe przejawiało zainteresowanie współpracą z uczelnią, studentami i badaczami oraz zapotrzebowanie na nowoczesne centrum przedsiębiorczości w dziedzinie IT.

„Centrum Delta, jako budynek, już teraz jest jedną z wizytówek Tartu. Jego zawartość z pewnością uczyni go także hubem innowacyjnych idei, które przy zastosowaniu podejścia opierającego się na badaniach przeniosą estońską gospodarkę na nowy poziom rozwoju” – powiedział profesor Asser.

Nowoczesny budynek centrum, który znajduje się zaledwie kilkaset metrów od placu ratuszowego, zapewni studentom i wykładowcom doskonałe warunki nauki i pracy, ale zwraca uwagę także swoją formą i położeniem. Gmach został zaprojektowany przez architektów Illimara Truverka, Sandera Aasa, Sandera Paljaka, Kristjana Linda i Joannę Kordemets z pracowni Arhitekt 11 OÜ. Obiekt w położony jest w centrum Tartu, u zbiegu ulic Narva i Vene oraz nad brzegiem rzeki Emajõgi obok parku Ülejõe. Budynek wyróżnia się żółto-szarą szklano-ażurową fasadą i kształtem przypominającym niedomkniętą grecką literę delta (Δ), a jego wysokość zmniejsza się w kierunku centrum miasta. Parter i pierwsze piętro mają wysokie okna, dzięki czemu ze środka budynku można podziwiać widok rzeki i parku.

Czteropiętrowy obiekt edukacyjno-badawczy ma powierzchnię użytkową 17500 metrów kwadratowych, dodatkowo 4600 metrów kwadratowych liczy parking podziemny. Pięciopiętrowy budynek hubu biznesowego to kolejne 4700 metrów powierzchni użytkowej. Łącznie oba budynki kosztowały ok. 35 mln euro (28,4 mln euro budynek edukacyjno-badawczy, 6,6 mln euro hub biznesowy), a ich budowa została sfinansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, fundusze państwowe oraz Uniwersytet w Tartu.

Zdjęcie tytułowe: Centrum Delta Uniwersytetu w Tartu. Zdj. Henry Narits / Uniwersytet w Tartu.