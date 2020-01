W 2019 roku wzrosła liczba ludności Estonii

Ubiegły rok był kolejnym, w którym wzrosła liczba ludności Estonii. Jeszcze wstępne szacunki Estońskiego Urzędu Statystycznego wskazują, że za wzrostem populacji kraju stoi imigracja.

Według wstępnych danych Estońskiego Urzędu Statystycznego, 1 stycznia 2020 roku w kraju na stałe mieszkało 1 328 360 osób, co stanowi liczbę wyższą o 3540 osób niż na początku ubiegłego roku. Ten pozytywny wynik to efekt dodatniego salda migracji. W 2019 roku do Estonii przybyło 12 240 osób, a kraj opuściło 7210 osób, a więc saldo wyniosło 5030 osób. Większość z imigrantów to obywatele innych krajów, a mniejszość to Estończycy powracający do ojczyzny.

Przyrost naturalny stanowi natomiast powód do zmartwień, bo w 2019 roku, dziewiąty rok z rzędu, był ujemny. W ubiegłym roku w Estonii urodziło się 13 897 dzieci, natomiast odnotowano 15 386 zgonów, a więc 1489 osób więcej zmarło niż urodziło się.