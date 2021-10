Nakładem Wydawnictwa Widnokrąg ukazała się książka dla dzieci „Tilda i kurzołek” autorstwa estońskiego pisarza Andrusa Kivirähka. Książka przeznaczona jest dla dzieci w wieku 9-11 lat. Książka została przełożona z języka estońskiego przez Annę Michalczuk-Podlecki oraz zilustrowana przez Joannę Bartosik. Portal Eesti.pl objął książkę patronatem medialnym.

Wyobraźcie sobie, że każde ziarenko kurzu to aniołek. Aniołek-kurzołek, który ma moc przypominania tego, co zapomniane…

Mała Tilda nie pamięta swojego taty. Bardzo kocha mamę, ale w samotności zastanawiała się, czy jest podobna do taty, kim był i dlaczego umarł. Może o nim rozmawiać tylko z przyjacielem Lukasem…

Lukas ma swoje zmartwienia. Nie wie, co chce robić w życiu. Wszystkie zawody świata, te prawdziwe, wydają mu się nudne. Za to lubi czytać i – gdyby to było możliwe – chętnie zostałby pogromcą wampirów lub piratem, ale wie, że takiej pracy nie ma. Tymczasem wszyscy nazywają go leniem i darmozjadem…

Pewnego dnia do domu Tildy przybywa maleńki jak ziarnko kurzu aniołek. Aniołek-kurzołek, który ma moc przywracania wspomnień. Dzięki niemu zmieni się życie dziewczynki, jej przyjaciela, a także wielu innych mieszkańców miasta.

Wielowymiarowa, ponadczasowa i uniwersalna opowieść w klimacie najpiękniejszych baśni Andersena. Historia o pamięci, dzięki której możemy określić swoje miejsce w świecie. I mimo że kierowana jest do dzieci, z pewnością zachwyci również dorosłych.

Przygody Tildy i jej kurzołka inspirują do szukania odpowiedzi na ważne pytania – te najważniejsze, fundamentalne. Niech to będą wspaniałe poszukiwania!