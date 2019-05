Rowerem po schodach na szczyt najwyższego wieżowca Estonii

15 maja 2019 roku o godz. 11:00 Krystian Herba podejmie próbę zdobycia skacząc rowerem po schodach budynku Swissotel w Tallinnie – najwyższego wieżowca Estonii. Rzeszowski zawodnik zamierza pokonać 729 schodów, prowadzących na trzydzieste – najwyższe – piętro budynku.

Krystiana Herba specjalizuje się w trialu rowerowym, zdobywa najwyższe budynki na świecie skacząc na rowerze po schodach. Do tej pory zdobył 16 wieżowców w 12 krajach – więcej niż ktokolwiek na świecie. Pięciokrotnie jego rekordy zostały wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa.

Rzeszowski sportowiec do tej pory zdobył między innymi Willis Tower w Chicago, Taipei 101 na Tajwanie, Shanghai World Financial Center w Chinach, Eureka Tower w Australii oraz Rose Rayhaan by Rotana w Dubaju. Ma na swoim koncie również najwyższe budynki w Polsce, Austrii, Hiszpanii, Niemczech, Belgii oraz Ukrainie. Należą do niego aktualne rekordy Guinnessa w ilości schodów pokonanych na rowerze (3461 – Willis Tower w Chicago) oraz w ilości schodów pokonanych na rowerze w ciągu 1 minuty (119 – Atomium w Brukseli, Belgia).

Krystian Herba postawił przed sobą bardzo ambitny cel. Zamierza zdobyć Swissotel Tallinn w czasie poniżej 12 minut:

„27 kwietnia zdobyłem AZ Tower! najwyższy budynek w Czechach pokonując 30 pięter, 632 schody w rekordowym czasie 8 minut i 55 sekund. Nikt nigdy na świecie nie zdobył w tak szybkim tempie żadnego budynku. Trasa w Estonii będzie trochę dłuższa, ale myślę, że jest szansa pokonać ją równie szybko. Chcę zameldować się na szczycie w czasie poniżej 12 minut.”

Swissotel w Tallinie to luksusowy pięciogwiazdkowy hotel. Mierzy 117 metrów wysokości i jest najwyższym budynkiem w Estonii. Został oddany do użytku w grudniu 2007 roku.

W ustanawianiu rekordu Krystiana wspiera BOZ Development oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Krystianowi towarzyszyć będzie ekipa filmowa oraz fotograf. Wszystkie filmy oraz zdjęcia będzie można bezpłatnie pobrać z serwera FTP: https://ftp.krystianherba.net/.

Więcej informacji:

Krystian Herba

Tel.: +48 600 986 540

krystian.herba@gmail.com

Zdjęcie tytułowe: Krzysztof Herba, w tle AZ Tower w Brnie.