Jak budować biznes w Estonii? Wyjątkowa konferencja w Warszawie

Już 29 maja w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie odbędzie się konferencja „Estonia as the Gateway to the Scandinavian Market”. Wydarzenie skierowane jest do polskich przedsiębiorców, którzy chcą zaistnieć lub zwiększyć swoją obecność na skandynawskich rynkach. To także doskonała okazja do nawiązania nowych relacji biznesowych. Patronem medialnym wydarzenia jest portal Eesti.pl.

Nazywana jest technologicznym cudem Europy oraz najbardziej zaawansowanym cyfrowo społeczeństwem na świecie. Estonia, bo o niej mowa, ponad 99% państwowych usług oferuje online. Możliwość zdalnego zarządzania firmą, przejrzysty system podatkowy oraz partnerskie podejście rządu przyciągają do tego niewielkiego nadbałtyckiego kraju coraz więcej zagranicznych przedsiębiorców, także z Polski. U podstaw międzynarodowego sukcesu Estonii leży zaawansowana infrastruktura cyfrowa i przekonanie, że niemal wszystko można zrobić online, przy minimalnej biurokracji. Mocny akcent postawiony na rozwój technologii przyciąga startupy. To właśnie z Estonii pochodzi m.in. Skype, PlayTech, Transfer Wise.

Majowa konferencja poświęcona będzie obecnej sytuacji oraz perspektywom w polsko-estońskich stosunkach gospodarczych. Doświadczeni prelegenci podzielą się praktycznymi wskazówkami jak efektywnie prowadzić biznes w tym kraju, który jest też bramą na inne rynki skandynawskie. Konferencja będzie jedną z najważniejszych debat o polsko-estońskich relacjach gospodarczych ostatnich lat. Organizatorem wydarzenia jest kancelaria Thompson&Stein, Ambasada Estonii w Polsce, Enterprise Estonia oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

– Relacje gospodarcze między Polską i Estonią rozwijają się korzystnie, a co istotne, istnieje potencjał do dalszej ścisłej współpracy. Polska jest dla Estonii jednym z ważniejszych partnerów handlowych. Coraz więcej naszych firm inwestuje w Estonii – w 2018 r. wzrost ten był rekordowy. Estonia jest też rynkiem, dzięki któremu łatwiej zaistnieć gospodarczo w pozostałych krajach północnej Europy. Jestem przekonany, że konferencja oraz towarzyszące jej wydarzenia zapoczątkują nowy, jeszcze ambitniejszy rozdział w naszej współpracy handlowej. Serdecznie zapraszam do udziału – mówi wiceminister przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński.

– Polska jest największym i najważniejszym partnerem handlowym Estonii spośród krajów Europy Środkowej, oraz 7-8 spośród wszystkich naszych partnerów handlowych. Wierzymy, że w nadchodzących latach rozwiniemy potencjał drzemiący w naszej współpracy dwustronnej w zakresie handlu i inwestycji. W związku z tym chcielibyśmy serdecznie zaprosić polskie firmy do odwiedzenia Estonii i odkrycia jej atrakcyjnych możliwości biznesowych. Taki jest też cel postawiony przed estońską delegacją biznesową pod moim przywództwem, wyznaczonej przez Estońską Izbę Handlową do wzięcia udziału w majowej konferencji biznesowej pt. “Estonia as the Gateway to the Scandinavian Market” – mówi Viljar Lubi, wiceminister Rozwoju Gospodarczego Republiki Estońskiej.

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do polskich małych i średnich firm, które planują ekspansję lub już działają na rynkach zagranicznych. Obecność na wydarzeniu delegacji przedsiębiorców Estońskiej Izby Gospodarczej będzie okazją do tego, by nawiązać lub rozwinąć sieć kontaktów biznesowych, a także poznać nowe trendy i kierunki rozwoju firm na rynkach skandynawskich.

Konferencję poprowadzi dziennikarz Michał Giersz. Wydarzenie odbędzie się w języku polskim i angielskim. Zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne.

Wstęp jest bezpłatny na podstawie rejestracji internetowej na stronie www.estoniangateway.com. Liczba miejsc jest ograniczona.

