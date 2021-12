An employee of the Custumer Service Office

Place of work: at the Warsaw office

Job description:

Answering incoming calls and emails

Marking returns in the system, canceling invoices, accepting resignation of the subscription

Taking care of the correct flow of the documentation

Ongoing reporting for the needs of the head of the department

Requirements:

Fluent Estonian, spoken and written

Communicative Polish or Estonian

Ability to work with Excel is an advantage

Accuracy and diligence in the work performed

Availability from Monday to Friday, 09.00-17.00

We offer:

Employment based on contract of employment

Working in a relaxed and friendly atmosphere

Opportunity to gain experience in an international company

Possibility of promotion within the companys structure

Bonuses

Gross rate 6,500 zl

To apply contact us directly:

rekrutacja@standergroup.eu

Phone: +48 503 906 231

Please add the following clause: I consent to the processing of my personal data by Stander Sp. z o.o. in order to conduct the recruitment processfor the position I am applying.

Pracownik Biura Obsługi Klienta

Miejsce pracy: w biurze w Warszawie

Opis stanowiska:

obsługa klienta telefoniczna oraz mailowa

zaznaczanie zwrotów w systemie, anulacja faktur, przyjmowanie rezygnacji z wysyłek

dbanie o prawidłowy obieg dokumentacji

bieżące raportowanie na potrzeby kierownika działu

Wymagania:

biegła znajomość języka estońskiego w mowie i piśmie

znajomość języka polskiego lub angielskiego

mile widziana umiejętność pracy z programem Excel

dokładność oraz sumienność w wykonywanej pracy

dyspozycyjność od poniedziałku do piątku godziny 09:00-17:00

Oferujemy:

zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

praca w luźnej atmosferze

możliwość zdobycia doświadczenia w międzynarodowej firmie

możliwość awansu w strukturach firmy

nagrody rzeczowe

stawka 6500 zł brutto

Aplikacje prosimy kierować na adres:

rekrutacja@standergroup.eu

Tel. +48 503 906 231

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Stander Sp. z o.o. w celu prowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.