Zarys biografii zapomnianego polskiego lekarza z Estonii

W trakcie zwiedzania Estonii wielu turystów udaje się na Saaremaa1, największą wyspę należącą do tego państwa. Celem takiej eskapady jest na ogól największe i zarazem bardzo malownicze miasto – kurort Kuressaare (Bociania Wyspa) oraz piękne plaże usytuowane w jego pobliżu. Znajdujące się na tej wyspie atrakcyjne zabytki historyczne takie jak kościoły, okazale ruiny warowni obronnych i zamków kawalerów mieczowych świadczą o burzliwych dziejach tego rejonu. Pierwsze wzmianki o istniejącym w tym mieście pałacu biskupim pochodzą z 1381 r. W kronikach miasto to odnotowane jest w 1424 r. jako Arensburg. W 1559 r. wyspa przechodzi pod panowanie duńskie. Od 1645 r. na mocy traktatu pokojowego dostaje się Szwedom. Garnizon szwedzki ulega si­łom rosyjskim w 1710 r. i od tego czasu wyspa należy do Rosji carskiej. Wraz z odzyskaniem przez Estonię niepodległości wyspa w 1920 r. powraca w skład tego państwa. W 1939 r. do Estonii wkraczają wojska sowieckie a w 1941 r. niemieckie. Po zakończeniu II wojny światowej Estonia staje się jedną z repu­blik sowieckich. Ponownie uzyskuje niepodległość w 1991 r.

Przybysza z Pol­ski, poza wieloma innymi atrakcjami, zainteresują znajdujące się w Kuressaare polonica. Dotyczą one w głównej mierze działającego tam przez wiele lat właściciela i założyciela domu zdrojowego, znanego tam i wspominanego do dzisiaj lekarza Władysława Wawrzyńca Mierzejewskiego i jego rodziny.

Nie sposób obecnie ustalić, czy bohater niniejszego szkicu pochodził z tej gałęzi rodziny Mierzejewskich, którą Adam Mickiewicz wymienił w Panu Tadeuszu2:

„ Tak przekradł się Górecki, Pac i Obuchowicz,

Piotrowski, Obolewski, Różycki, Janowicz,

Mierzejewscy3, Brochocki i Bematowicze,

Kupść, Gedymin i inni, których nie policzę;”

Informacje o Władysławie Wawrzyńcu Mierzejewskim znaleźć można w nie­licznych opracowaniach3. Urodził się on w guberni witebskiej w 1841 r. w rodzi­nie ziemiańskiej. Gimnazjum skończył w Witebsku. Studiował medycynę w akademii medyko-chirurgicznej w Petersburgu uzyskując tytuł lekarza w 1864 r. Przez trzy lata pracował w Klinice położniczej petersburskiej jako asystent położnictwa akademii lekarskiej petersburskiej u profesora Edwarda Antoniego Krassowskie­go (doktoryzowanego w 1852 r.). Następnie spędził 2 lata za granicą doskonaląc swoje umiejętności lekarskie. W 1871 r. uzyskał stopień doktora medycyny. W połowie lat osiemdziesiątych XIX wieku jako docent prywatny pracował w zakładzie medycyny sądowej akademii wojskowo-lekarskiej w Petersburgu. Można też spotkać informację, że był docentem uniwersytetu moskiewskiego4. Kośmiński, autor większości cytowanych tu informacji podaje, że Władysław Mierzejewski był starszym ordynatorem szpitala zamiejscowego, nie wymienia jednak ani instytucji ani nazwy tej miejscowości5. Nie budzi jednak wątpliwości, że chodzi o zakład przyrodoleczniczy (borowinowy) w Kuressaare na wyspie Saaremaa w Estonii. Walory lecznicze tej miejscowości, położonej malowniczo wzdłuż ciekawie ukształtowanego wybrzeża, posiadającej nadto świetny klimat, piękne plaże i znakomite borowiny, poznał nasz bohater osobiście. Z powodu dolegliwości reumatycznych, których nie mógł wyleczyć ani w Petersburgu, ani w Europie zachodniej, podjął bowiem leczenie borowinowe w działającym w Kuressaare od 1840 r. zakładzie przyrodoleczniczym doktora J.G. Weise6. Ponieważ po tej ku­racji borowinowej nastąpiła znacząca poprawa w stanie zdrowia, Władysław Wawrzyniec Mierzejewski powziął zamiar otwarcia w tejże miejscowości własnego zakładu przyrodoleczniczego. W ten sposób doszło w 1876 r. do uruchomienia przez niego prywatnej lecznicy balneologicznej Mudaravila „Roomassaare”7. Decyzja ta okazała się pomyślna, gdyż zarówno warunki przyrodolecznicze, jak i renoma zawodowa, jaką posiadał dr Mierzejewski, zapewniały wspomnianemu zakładowi balneologicznemu dużą popularność, zwłaszcza wśród zamożnych pacjentek z Petersburga, Tallina i Rygi. Dojazd na wyspę zapewniały pływające z tych miejscowości statki pasażerskie. Z portu Roomassaare do miasta kursował tramwaj konny. Na leczenie i rekonwalescencję do Mierzejewskiego kierował też swoje pacjentki z Dorpatu (obecnie Tartu) prof. Pirogow8. Panowało przekonanie, że dochody uzyskane z prowadzenia zakładu leczniczego wraz z rozliczeniami związanymi z dobrami rodzinnymi pozwoliły Mierzejewskiemu na kupno majątku Tickhof na tejże wyspie9. Ustabilizowana sytuacja materialna sprawiła, że ożenił się z Francuzką, Augustą Janiną Petit de Sancerre. Miał dwóch synów: Władysława Eugeniusza, dr filozofii10, oraz Gonzagę Jerzego, lekarza. Od 1913 r. ciężko chorował; zmarł w 1918 r. Prowadzenie zakładu po ojcu objął dr med. Gonzaga Jerzy Mierzejewski, także ginekolog. Lecznica ta cieszyła się nadal świetną opinią i doskonale prosperowała również w okresie międzywojennym, chociaż prze­stały z niej korzystać Rosjanki. Zamiast nich pojawiać się jednak zaczęły pacjent­ki z państw skandynawskich. W wyniku działań wojennych w 1941 r. lecznica spłonęła i nigdy już nie została odbudowana. Zachowane jej zdjęcia, umieszczone obecnie na tablicy informacyjnej znajdującej się w pobliżu parku pokazują, że zakład przyrodoleczniczy Mudaravila „Roomassaare” mieścił się w efektownej willi i był bardzo elegancko urządzony i świetnie oraz nowocześnie wyposażony.

Obecnie na miejscu istniejącego niegdyś zakładu leczniczego, na skraju parku miejskiego, wśród okazałych jabłoni, znajduje się pamiątkowy kamień. Oto treść umieszczonej na nim tablicy:

Mudaravila „Roomassaare”11

1876-1941

Dr. med.

Wladislaw Laurentius v. Szeliga – Mierzejewski

1841-1918

asutaja ja omanik12

Prof. Dr. phil.

Wladislaus Eugen v. Szeliga – Mierzejewski

1882-1959

siinnikodu13

Dr.med.

Gonzaga Georg v. Szeliga – Mierzejewski

1884-1966

omanik ja peaarst14

Herb Szeliga15

Po II wojnie światowej w Kuressaare wybudowano kilka sanatoriów oraz za­kładów przyrodoleczniczych. W jednym z takich sanatoriów wspomniany już Gonzaga Jerzy Mierzejewski, ginekolog, syn Władysława Wawrzyńca, był lekarzem naczelnym16. Dodać należy, że Mierzejewscy znali język estoński, chociaż zawsze podkreślali swoje polskie pochodzenie17. Wspomniany głaz z tablicą pamiątkową ufundowany został przez władze miasta, które przychyliły się do inicjatywy rodziny.

Składam serdeczne podziękowania p. Marice Tusiackiej, Estonce zamieszkałej w Toruniu za przekazanie mi szeregu cennych informacji i inspirację do napisania tego artykułu oraz za tłumaczenie napisów i zwrotów z języka estońskiego.

