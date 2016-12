Szermierz w polskich kinach

Estońsko-fiński film „Szermierz” (2015) w reżyserii Klausa Härö 27 maja wchodzi do polskich kin. Film opowiada historię byłego policjanta stalinowskiej tajnej policji i szermierza.

Endel Neils, współpracownik stalinowskiej tajnej policji, ucieka z Leningradu do estońskiego miasteczka Haapsalu. Zatrudnia się jako nauczyciel w miejscowej szkole, przy której otwiera klub szermierski. Miejscowe dzieci szybko łapią bakcyl sportu. Neils okazuje się zdolnym i wyrozumiałym nauczycielem, który do wychowanków podchodzi z miłością. Wielu uczestników jego kursu to sieroty, które straciły rodziców w wyniku akcji przesiedleńczych organizowanych przez Sowietów.

Szermierka staje się dla nich formą ekspresji i eskapizmu od szarej rzeczywistości. Wprawiają się w nowym fachu tak bardzo, że zaczynają marzyć o udziale w mistrzostwach organizowanych w Leningradzie. Neils musi stanąć przed dylematem: chronić siebie i zawieść swoich podopiecznych albo skonfrontować się ze swoją przeszłością, ryzykując przy tym własne życie. Dylemat staje się coraz bardziej poważny, kiedy inny nauczyciel zaczyna dociekać, czym mężczyzna parał się wcześniej.

Wkrótce na łamach Eesti.pl informacje o pokazach.