Muzyczne podróże do Estonii w Polskim Radiu Dzieciom

To kraj, który jest wysunięty najbardziej na północ spośród krajów bałtyckich. Jedziemy więc przez Litwę, Łotwę i zatrzymujemy się w Estonii, aby posłuchać jakie dźwięki można tam usłyszeć

Co roku kraj ten odwiedza miliony turystów, aby podziwiać średniowieczne kamienice, głazy narzutowe i rzadko spotykane bociany czarne. Po co jeszcze warto tam pojechać, co zobaczyć i jak najlepiej poznać Estonię?

Gościem programu był Kazimierz Popławski, który opowiedział wiele ciekawych historii związanych z tym państwem.

Zdjęcie tytułowe: Flaga Estonii / Flickr / CC.