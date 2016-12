Mój przodek Johann Heinrich Rosenplänter

Pod koniec XVII wieku albo na początku XVIII osiedlili się w ówczesnej guberni liwońskiej Imperium Rosyjskiego pochodzący z Turyngii Rosenplänterowie (po niemiecku „hodowca róż”). W roku 1782 w Valmierze (obecnie Łotwa) urodził się Johann Heinrich, syn kierownika stacji pocztowej. Krótko pracował jako nauczyciel domowy; ukończył studia teologiczne na uniwersytecie w Dorpacie (Tartu, Estonia).

Johann Heinrich został proboszczem kościoła ewangelickiego świętej Elżbiety w Parnawie w 1809 roku, tam mieszkał i pracował do swojej śmierci w roku 1846. Jego grób znajduje się na miejscowym cmentarzu, do dziś zachował się także dom parafialny. Oprócz pracy typowo duszpasterskiej, zajmował się działalnością charytatywną. Interesował go także język estoński i jego dialekty. W 1820 roku Johann Heinrich wydał książkę – choć to mało powiedziane: dzieło liczące w sumie około 3500 stron – pod tytułem „Beiträge zur genaueren Kenntniß der ehstnischen Sprache” („Wkład do dokładnego poznania języka estońskiego”).

Johann Heinrich ożenił się i wkrótce został ojcem. Jego syn Carl Reinhold za żonę miał Marię Henriettę Reimers – też z bałtyckich Niemców. Ich córka Bertha Clementine (1824-1910) za męża miała Georga Ferdinanda Bernasconi (1820-1883; syn osiadłego w Rosji Włocha, Franza Bernasconi, kupca). Ich córka Emilie Bertha Caroline (1855-1943 – tę pamiętam z okresu mojego pobytu w Estonii, zmarła w naszym mieszkaniu w grudniu 1943 roku).

Emilia wyszła za mąż za geodetę Gustawa Waldmanna (1850-1926), prawdopodobnie w Woroneżu (południowa Rosja). Ich starsza córka Hedwig (Jadwiga) Pauline Clementine (1885-1976) urodziła się w Borisoglebsku. W 1900 roku rodzina przeprowadziła się do Dorpatu (Tartu, po rosyjsku Jurjew). Tu w roku 1905 wyszła za mąż za Ignacego Szantyra, Polaka, wykładowcę w Instytucie Weterynaryjnym. Ich młodsza córka Eleonora została później moją Matką.

Właściwie w tym miejscu mógł bym te dzieje zakończyć. Cóż mnie w tym przypadku łączy z Estonią? Mój daleki przodek był tylko osobą mającą wielki wkład w rozwój języka estońskiego.

Teodor Konopka, Wrocław