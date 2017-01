Majówka w Estonii – konkurs

To już czas, by zaplanować majówkę. Zanim wyjedziecie zapraszamy do lektury kilku propozycji wyjazdów do krajów bałtyckich, a zwłaszcza Estonii oraz kilku praktycznych wskazówek.

W naszym krótkim majowym przewodniku znajdziecie praktyczne porady:

– Jak dojechać do Estonii?

– TOP5 estońskich atrakcji na weekend majowy

– Co robić w Estonii, kiedy pogoda płata figle?

– Jakie pamiątki przywieźć z Estonii?

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Wspólnie z firmą LuxExpress przygotowaliśmy dla Was konkurs, w którym możecie wygrać imienny voucher dla dwóch osób na przejazd tam i z powrotem do dowolnego kraju bałtyckiego autokarami Simple Express (voucher będzie można zrealizować do 30 lipca 2015 r., z wyłączeniem 3-7 czerwca). By wziąć udział w konkursie wystarczy pod tym lub wymienionymi powyżej tekstami na Facebooku lub na stronie artykułu w komentarzach opisać w kilku zdaniach swoje skojarzenia lub wyobrażenia związane z krajami bałtyckimi i podróżami po krajach bałtyckich. Autorzy najciekawszych opisów zostaną wybrani przez redakcję serwisu Eesti.pl i sponsora konkursu – firmę LuxExpress. Na wasze zgłoszenia czekamy do środy, 29 kwietnia 2015 r. Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia!

Rozstrzygnięcie konkursu

W konkursie zwyciężył czytelnik „Northern Slav” za opis: „Estonia kojarzy mi się z lasami. Pięknymi lasami. Nie ulega wątpliwości, że to właściwie kraj nordycki i te skojarzenia oscylują wokół osi Estonia-Bałtyk-lasy, a dopełnia je obraz spokoju, pięknej architektury i chęć wybrać się nad morze – szczególnie na wyspy! Widzę oczyma wyobraźni siebie leżącego wieczorem na estońskiej plaży, Bałtyk – choć przecież tak „daleko” i „na północy”, to ciągle ciepły, a słońce wcale a wcale nie śpieszy się, by zajść. Bardzo chętnie bym też usłyszał estoński na żywo – póki co to tylko dzięki nagraniom, z których się uczę. No i ta niesamowita egzotyka pomimo roślinności i pejzaży, które mogą wydawać się rodzime – coś niesamowicie pociągającego. Chcę na północ. Estońską północ! A szczytem marzeń jest jazda rowerem po Saremie :)”. (wpis dostępny także poniżej w komentarzach)