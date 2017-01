Jak zbudować saunę? Poradnik krok po kroku

Wiele osób posiada działki – często nad jeziorem, stawem lub rzeką; często znajdują się na nich domki letniskowe lub altany. Mając trochę wolnej powierzchni, warto pokusić się o saunę, która może być dodatkową atrakcją i urozmaiceniem letnich wieczorów w stylu północnoeuropejskim.

Własna sauna nie jest dużym wyzwaniem – tak logistycznym, jak i finansowym. Dla leniwych dostępne są sauny gotowe, które wystarczy złożyć i zainstalować w nich piec. Osoby, które nie są przekonane do inwestowania dużych pieniędzy w tę formę spędzania wolnego czasu, mogą kupić lub zbudować niewielką saunę nawet za 3 tys. złotych.

Sauny gotowe dostępne są w specjalistycznych sklepach od ok. 4,5 tys. złotych. Są to oczywiście sauny niewielkie przeznaczone dla 1-2 osób, które można zainstalować nawet w niewielkiej łazience w mieszkaniu. Mogą to być również pełnowymiarowe sauny do instalacji w ogrodzie lub na działce. Tańsze modele gotowych saun zwykle wymagają dokupienia pieca, droższe najczęściej oferują piec w zestawie.

Większym wyzwaniem jest budowa własnej sauny, ale tę „inwestycję” można zrealizować samodzielnie posiadając nieco zdolności i charakter majsterkowicza.

Własna sauna krok po kroku

Zanim przystąpimy do budowy sauny należy zacząć od wybrania najlepszego miejsca. Jeśli mamy możliwość, należy przeznaczyć dla niej miejsce w pobliżu wody – na brzegu jeziora, rzeki lub stawu, w pobliżu basenu. Dobrze jest również umiejscowić budynek sauny w bezpiecznej odległości od domu czy altany – sauny, najczęściej za sprawą nieuwagi, „lubią” czasem spłonąć.

Krok 1. Fundamenty i posadzki

Jeśli sauna ma służyć latami warto ją postawić na solidnym fundamencie, zrobić posadzkę (i ułożyć na niej np. płytki łazienkowe odporne na wysokie temperatury). Możemy też budować saunę na drewnianej podstawie – taką lekką konstrukcję dużo szybciej się buduje i można rozebrać jeśli sauna nie będzie potrzebna lub nawet przesunąć po rozebraniu nadbudowy.

Krok 2. Budynek sauny lub wydzielenie pomieszczenia w domu

Podobnie jak w przypadku fundamentów, także samą nadbudowę można wykonać z materiałów mocniejszych, które zapewnią wieloletnią eksploatację, lub z lekkiego drewna. W przypadku konstrukcji drewnianej można budować albo tradycyjnie z bali drewnianych, albo z lżejszych desek drewnianych. Można również kupić gotowy zestaw potrzebnych drewnianych elementów, by zbudować saunę.

Krok 3. Podłączenie mediów

Aby podnieść wygodę sauny należy podłączyć media – elektryczność i wodę. Elektryczność przyda się, by podłączyć piec elektryczny (jeśli wybierzemy takie rozwiązanie), oświetlić saunę i w pomieszczeniach obok podłączyć np. lodówkę czy sprzęt elektroniczny. Woda będzie potrzebna, by zainstalować prysznic (przydatny jeśli w pobliżu nie ma jeziora czy stawu, w którym można się schłodzić po wizycie w saunie) czy żeby zrobić niewielką kuchnię jeśli sauna miałaby być przestrzenią letnich imprez.

Krok 4. Wykończenie sauny

W kolejnym kroku należy wykończyć wnętrze budynku (lub pomieszczenia) sauny. Ściany i sufit należy obłożyć materiałem termoizolacyjnym (np. wełna mineralna) a następnie panelami drewnianymi, na posadzkach ułożyć płytki, kamień, a na to dodatkowo drewniane kratki. Idealne gatunki drewna do sauny to świerk skandynawski, jodła kanadyjska czy cedr.

Krok 5. Budowa ław

Kiedy pomieszczenie jest już gotowe możemy przystąpić do jej wyposażania. Dwa najważniejsze elementy to piec – o którym za chwilę – oraz ławy. Podobnie jak ściany, także ławy powinny być zbudowane z dobrego drewna, które będzie zapewniało komfortowe warunki dla kąpieli. Większe sauny mają ławy po 2-3 poziomy, w mniejszych – dla 1-2 osób – w zupełności wystarczy jedna ława.

Krok 6. Instalacja pieca

Obecnie najczęściej korzysta się z pieców oferowanych przez wyspecjalizowanych producentów, a raczej rzadko buduje się własny od postaw (to zadanie dla ambitniejszych majstrów). Piece kosztują od ok. 700 zł i można wybierać spośród pieców elektrycznych, jak i opalanych drewnem. W przypadku pieców opalanych drewnem należy pamiętać o odpowiedniej wentylacji. Piece elektryczne choć nie mieszczą się w kategorii „tradycyjne”, dla wielu osób są dużo wygodniejsze, bo ich obsługa sprowadza się do wskazania odpowiedniej temperatury.

Krok 7. Instalacja drzwi

Obecnie w saunach stosuje się najczęściej drzwi szklane (w starszych saunach oczywiście były to zawsze drzwi drewniane). Koszt szklanych drzwi rozpoczyna się od ok. 500 zł.

Krok 8. Uzupełnienie wyposażenia

Jednym z ostatnich etapów budowy sauny jest uzupełnienie jej wyposażenia. Do obsługi sauny potrzebne będą: wiadro na wodę, chochle do polewania kamieni wodą, termometr (lub system sterowania temperaturą). By przebywanie w saunie było wygodniejsze można wyposażyć ją w podgłówki. Elementem rytuału sauny jest „masaż” przy użyciu witek brzozowych.

Krok 9. Wykończenie otoczenia sauny

Jeśli nasza sauna jest częścią większego projektu rekreacyjnego wówczas musimy jeszcze wykończyć dodatkowe pomieszczenie – kuchenkę, bar czy przebieralnie. To dobry pomysł, by stworzyć sobie miejsce do spędzania czasu wolnego. Jeśli nasza sauna stoi w pobliżu jeziora czy stawu można zbudować pomost, który przyspieszy proces chłodzenia ciała po sesji w rozgrzanym pomieszczeniu.

Kiedy „inwestycja” zostanie ukończona nie pozostaje nic innego jak rozgrzać piec i spędzić przyjemny wieczór w saunie.