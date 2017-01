Jak dojechać do Estonii?

Planując wyjazd do Estonii możemy wybrać spośród kilku środków transportu, które różnią się ceną, komfortem i czasem podróży.

Loty do Estonii

Połączenie lotnicze jest najszybszym i najwygodniejszym sposobem podróży do Estonii. Bezpośrednie połączenia pomiędzy Warszawą (Okęcie) a Tallinnem obsługiwane są przez PLL Lot. Przeloty realizowane są mniejszym samolotem firmy Embraer. Czas przelotu między Polską a Estonią wynosi ok. 1,5 godziny. Ceny biletów wynoszą zwykle 500-800 złotych, ale łatwo znaleźć tańsze bilety promocyjne, często nawet od ok. 200 zł za lot w obie strony.

Połączenia autokarowe do Estonii

Połączenia autokarowe między Polską a Estonią są najtańszym, ale też najbardziej czasochłonnym sposobem podróży. Obecnie wszystkie połączenia autokarowe odbywają się z przesiadką lub wymagają łączenia biletów oferowanych przez różnych przewoźników. Przesiadki odbywają się najczęściej w Wilnie lub Rydze. Łączny czas podróży z Warszawy do Tallinna to 15-20 godzin.

Firmy obsługujące przejazdy do krajów bałtyckich to estoński Lux Express, łotewski Ecolines oraz PolskiBus (zawieszone). Lux Express oferuje połączenia autokarowe pod markami Simple Express, Lux Express i Lux Express Special, Ecolines z przesiadką w Rydze. Simple Express oraz Lux Express w Warszawie odjeżdżają z przystanków przy Dworcu Centralnym i Metrze Marymont, Ecolines z Dworca Zachodniego. Część połączeń odbywa się na dłuższych trasach międzynarodowych, dzięki czemu podróżni z innych polskich miast (np. Poznań, Kraków, Wrocław, Białystok, Suwałki) mogą również dojechać do krajów bałtyckich bez dodatkowych przesiadek w Polsce.

Ceny połączeń autokarowych do Estonii (uwzględniając przesiadkę) zamykają się zwykle w kwocie 300 zł za połączenie w obie strony. Przewoźnicy oferują zniżki, programy lojalnościowe (np. Lux Express PINS) oraz promocje, dzięki którym cena biletu może zamknąć się w kwocie nawet 100 zł. Bilety najlepiej zakupić przez Internet, ale można je nabyć również u kierowcy (co się jednak wiąże z ryzykiem braku miejsc).

Połączenia kolejowe

Niestety obecnie nie ma możliwości dojazdu do Estonii i pozostałych krajów bałtyckich koleją. Na początku lat 20. XXI w. ma być otwarta magistrala kolejowa Rail Baltica, która ma połączyć Tallinn z Warszawą.

Własnym samochodem

Najbardziej elastyczny jest dojazd własnym samochodem. Odległość między Warszawą a Tallinnem to niespełna. 1000 km, co przekłada się na ok. 12-godzinną podróż. Z Polski do Estonii wiedzie trasa Via Baltica.

Aby poruszać się po Estonii samochodem, wystarczy mieć polskie prawo jazdy. Ubezpieczenia komunikacyjne są obowiązkowe (zielona karta), natomiast ubezpieczenia osobowe dobrowolne. Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych są honorowane. Osoby poruszające się własnym środkiem lokomocji powinny zdawać sobie sprawę, że przekroczenie prędkości (w mieście 50 km/godzinę, poza terenem zabudowanym 90 km/godzinę) karane jest wysokimi mandatami (około 100-1200€), a nawet grozi odebraniem prawa jazdy. Istnieje obowiązek jazdy na światłach mijania całą dobę, przez cały rok. Od 1 grudnia do 1 marca obowiązkowa jest wymiana opon na zimowe. Po zmroku piesi w terenie niezabudowanym zobowiązani są do poruszania się ze światełkami odblaskowymi.

Kierowcy, którzy wjeżdżają do Estonii nienależącym do nich pojazdem, muszą posiadać pełnomocnictwo właściciela pojazdu należącego do firmy transportowej lub umowę z firmą leasingową.

Główne drogi są dobrą nawieżchnię, boczne są często szutrowe.

Komunikacja w Estonii

Komunikacja międzymiastowa opiera się na transporcie autobusowym i kolejowym oraz promowym w przypadku wysp. W większych miastach – Tallinn i Tartu – rozwinięta jest komunikacja publiczna (trolejbusy, tramwaje, autobusy). Połączenia kolejowe między Tallinnem i Tartu oraz wokół Tallinna obsługiwane są przez nowy tabor. Do mniejszych miejscowości najłatwiej dojechać autobusem. Bilety można kupić w kasach na dworcu lub u kierowcy.