Finał Superpucharu Europy w 2018 roku rozegrany zostanie w Tallinnie

Starcie o piłkarski Superpuchar Europy to pojedynek między wygranym Ligi Mistrzów a zwycięzcą Ligi Europejskiej. Mecz ma wyłonić najlepszy klub Europy a samo starcie przyjęło się już jako inauguracja sezonu piłkarskiego na Starym Kontynencie. Od roku 1998, od kiedy zrezygnowano z formuły dwumeczu, do 2013 Superpuchar Europy odbywał się zawsze na stadionie Ludwika II w Monako, jednak właśnie 4 lata temu postanowiono zerwać z tradycją i za każdym razem wybierać nowego gospodarza. W edycji 2018 zaszczyt ten przypadnie tallińskiemu stadionowi A. Le Coq Arena, największemu obiektowi tego typu w Estonii.

Pojemność stadionu A. Le Coq Arena to 9692 miejsc, jednakże rekord frekwencji to 10300 widzów podczas meczu Estonia-Portugalia, który rozegrany został 8 czerwca 2005 roku w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata 2006. Na mecz o Superpuchar ma zostać przygotowanych 15000 dodatkowych miejsc dla kibiców.

Obiekt projektu Estończyka Haldo Oravasa jest użytkowany przez reprezentację Estonii oraz przez Florę Tallinn. W latach 2005-2007 odbywały się na nim także koncerty, np. Aerosmith w 2007 roku. A. Le Coq Arena znana jest także pod nazwą “stadion Lilleküla”, która była oficjalnie używana przed zawarciem umowy sponsorskiej z browarem z Tartu. Warto nadmienić, że przedsiębiorstwo w 2013 roku podpisało 5-letni kontrakt na sponsorowanie Meistriliigi, czyli krajowej najwyższej ligi piłkarskiej. Sam obiekt zlokalizowany jest niecałe trzy kilometry od Starego Miasta, więc w ciągu 35-40 minut można pokonać ten dystans pieszo. Bez problemu można dojechać także komunikacją miejską, od przystanków autobusowych i tramwajowych trzeba podejść odpowiednio 10 i 15 minut. Obiekt dysponuje trzema parkingami, nie są one jednak zbyt duże, są w stanie pomieścić kilkaset samochodów.

Zlokalizowany przy ulicy Asula 4 stadion dysponuje 4 trybunami, zaś sektor dla kibiców przyjezdnych jest w stanie pomieścić kilkuset fanów. Wyjątkowo podczas meczu z Anglią zamontowano dodatkowe siedziska, a liczba przyjezdnych wyniosła 1200 osób. Stadion Lilleküla otworzono w 2001 roku a pierwszym meczem (02.06.2001) było przegrane przez Estonię 2-4 starcie z Holandią w ramach eliminacji do Mundialu 2002. Tego dnia na nowym stadionie zasiadło 9323 widzów. Wcześniej rolę stadionu narodowego pełnił obiekt o nazwie Kadriorg (est. Kadrioru staadion). Wybudowany w 1926 sportowy kompleks mieści 5000 osób, zaś swoje mecze rozgrywają na nim dwa największe obok Flory estońskie kluby – lokalny rywal Levadia Tallinn oraz Nõmme Kalju, a do 2008 roku grał tam także nieistniejący dziś zespół TVMK Tallinn. Co ciekawe na tym stadionie odbywają się Festiwale Tańca. Z czasem uznano, że Kadriorg jest już za mały na potrzeby reprezentacji i podjęto decyzję o budowie nowego obiektu, czyli Lilleküli właśnie. Na terenie A. Le Coq Areny znajduje się także mniejszy obiekt, Sportland Arena (na potrzeby sponsora A. Le Coq Miniarena) z trybunami dla 500 osób. Wykorzystywany jest głównie przez rezerwy i juniorskie drużyny Flory.

Mecz o Superpuchar Europy 2018 będzie bez wątpienia ciekawym wydarzeniem, ale jednocześnie dużym wyzwaniem organizacyjnym dla Tallinna. Na takie imprezy przybywa duża ilość kibiców obydwu drużyn, dlatego chociażby przygotować należy dodatkowe miejsca na stadionie. Będzie to również pierwsze tak duże piłkarskie święto na terenie państwa bałtyckiego. Estońska stolica powinna jednak podołać odpowiedzialnemu zadaniu, zwłaszcza, że przyjmuje setki tysięcy turystów pragnących zwiedzić Stare Miasto znajdujące się od 1997 roku na liście światowego kulturowego dziedzictwa ludzkości UNESCO.